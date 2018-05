Schande: vandalen gaan los op gloednieuwe uitkijktoren Pompejus in Halsteren

HALSTEREN - Aanstootgevende en rascistische bekladdingen. Ze zijn een doorn in het oog van bezoekers van uitkijktoren Pompejus in Halsteren. Eind maart werd de houten toren nog feestelijk geopend en nu al valt de imposante blikvanger van Fort de Roovere ten prooi aan vandalisme.

“Dit is afschuwelijk”, reageert een bezoekster aan de toren. “Wie doet nou zoiets op zo’n mooi nieuw kunstwerk”. Haar man valt haar bij: “Dit is hout en dat nodigt uit om in te krassen. Ik vrees dat dit slechts het begin is van nog meer ellende”.

Bekladdingen

Pompejus is vijfentwintig meter hoog en biedt uitzicht over de verre omgeving. Architect Ad Kil uit Bergen op Zoom is de ontwerper van de toren. “Ik vind het erg vervelend om te horen dat er weer zoveel bekladdingen zijn. Drie weken geleden ben ik er voor het laatst geweest en toen was er nog weinig aan de hand”.

In januari nog voor de opening werd de toren ook al eens beklad met graffiti. Maar nu lijkt het hek van de dam. Op de bovenste ballustrade is onder meer een hakenkruis ingekrast en staan er met grote letters teksten als ‘kanker gay’ en ‘suck a dick’. Ook is er op een van de verdiepingen een plank uit de vloer getrokken. Het ontstane gat zorgt voor gevaarlijke situaties.

'Lulligheid'

Het is de bedoeling dat er op de relingplanken nog afbeeldingen worden ingelegd. Het is alleen nog niet bekend wanneer dit gebeurt. Voorlopig lijkt de oplossing voor de bekladdingen nog niet zo eenvoudig. Ad Kil: “Je moet lulligheid niet met lulligheid bestrijden”. Een stalen afdekplaat ziet hij daarom niet zitten.

“Ze moeten er gewoon met hun poten van af blijven. Als het mijn kinderen zouden hebben gedaan dan wist ik het wel”, aldus een krasse senior die net naar beneden is afgedaald.