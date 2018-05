Rotte appels? OM vindt dat hele motorclub niet deugt

SCHIPHOL - Motorclub Satudarah handelt in strijd met de openbare orde en heeft een subcultuur ontwikkeld die geweld verheerlijkt. "Moeten wij dan echt geloven dat het hier iedere keer om rotte appels gaat?" Dat zei de officier van justitie dinsdag over motorclub Satudarah tijdens de zitting waarin een verbod wordt gevraagd op de club.

De zaak dient voor de rechtbank Den Haag. Die is voor de gelegenheid uitgeweken naar de extra beveiligde locatie op Schiphol.









De officier van justitie gaf een opsomming van strafbare feiten die de afgelopen twee jaar zijn gepleegd door leden van Satudarah Motorcycle Club (SMC). Honderden misdrijven, alleen al de afgelopen jaren, zei hij. Geweldpleging zou zelfs statusverhogend werken binnen de club, betoogde hij. Slachtoffers en getuigen zwijgen volgens hem uit angst.



Heftige beelden Eindhoven

Tijdens de zitting toonde het Openbaar Ministerie (OM) beelden uit de documentaire 'One Blood', waaronder fragmenten over de eedsaflegging, de heldenontvangst van leden die in de bak hebben gezeten en het straffen van leden.



Ook de bewakingsbeelden werden getoond van de wildwest-schietpartij aan de Medoclaan in Eindhoven, oktober 2014.



Bandidos

Het is niet de eerste keer dat het OM probeert een motorclub te verbieden.Bij de Hells Angels mislukte dat jaren terug. In een civiele procedure eind vorig jaar tegen Bandidos gaf de rechter het OM wel gelijk: de motorclub werd per direct verboden. Kern van het vonnis van de rechtbank was dat het recht op rust en orde in de maatschappij belangrijker is dan het recht op vereniging. Het OM gebruik die uitspraak om het eigen verhaal te versterken.



Het OM vraagt ook een verbod op de motorclubs die Satudarah steunen: Supportcrew 999, Yellow Snakes en Saudarah.



Brabant

Satudarah heeft momenteel ongeveer negenhonderd leden. Er zijn zo'n honderd chapters (afdelingen) in binnen- en buitenland. Ook in Brabant waar prominente bestuursleden wonen. In Duitsland is Satudarah verboden.



Tijdens de zitting dinsdag en woensdag komen de advocaten van de motorclub nog aan het woord. De uitspraak is gepland op 18 juni.