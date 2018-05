Een illegale sigarettenfabriek meer of minder; Brabant kijkt er niet meer van op

EINDHOVEN - In de loods die maandagavond in Bergen op zoom afbrandde, bleek een grote illegale sigarettenfabriek te zitten. Dat lijkt heftig, maar zo bijzonder is dat helemaal niet meer. In de afgelopen twee jaar zijn er vier keer enorme partijen sigaretten in illegale fabrieken gevonden.

Eind februari 2017 werden in Oirschot door de opsporingsdienst van de belastingdienst (FIOD) 8,9 miljoen sigaretten aangetroffen in een illegale fabriek. Op het moment dat die sigaretten op de Nederlandse markt waren verkocht, was de overheid 3,3 miljoen euro aan accijns misgelopen.





Drie dagen later vond de FIOD in Liessel een illegale sigarettenfabriek in aanbouw. Er lag al wel 6500 kilo aan tabak en materiaal voor het maken van sigaretten zoals papier en filters. Er was echter nog geen sigaret gemaakt. Met die hoeveelheid tabak zouden de criminelen voor 645.000 euro aan accijns hebben ontdoken.









Wel of geen fabriek

Soms wordt er, net zoals in oktober 2017 in Tilburg, alleen een grote hoeveelheid illegale tabak gevonden. Er zijn geen machines aangetroffen die sigaretten maken, dus of er sprake was van sigarettenhandel is niet duidelijk. Bij de ontdekking werden 15 grote dozen tabak in beslag genomen. De FIOD is uren bezig geweest om het pand leeg te halen.





Na een melding van rook om het pand werd er een illegale sigarettenfabriek opgerold in Dongen. In het pand werd ongeveer 17.000 kilo tabak gevonden dat miljoenen euro's waard is. De belastingdienst zou zo'n 2 miljoen euro aan accijns zijn misgelopen als de sigaretten daadwerkelijk waren verkocht.