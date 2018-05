Elly Maas (77) uit Lierop vermist

LIEROP - De politie is op zoek naar Elly Maas uit Lierop. De 77-jarige vrouw is maandagmiddag thuis in Lierop vertrokken met haar auto. Daarna is niks meer van haar vernomen.

De vrouw rijdt in een zwarte Volkswagen Plus. Ze vertrok thuis rond half vijf 's middags, waarschijnlijk droeg ze een trui en een lange broek.

Opvallend loopje

Elly heeft een opvallend bleek gezicht en dun blond stijl haar tot in haar nek. Ze draagt een bril met een licht montuur. Ze heeft een opvallend loopje, ze komt langzaam vooruit met schuifpasjes. Nog een opmerkelijke beschrijving is dat ze waarschijnlijk aandacht heeft voor kinderen.

Mensen die denken dat ze de vrouw gezien hebben kunnen zich melden bij de politie.