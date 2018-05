Hond die kilometers werd meegesleept achter een trike, is niet in levensgevaar

HOOGERHEIDE - De hond die afgelopen weekend kilometers achter een motor werd aangesleept, is niet levensgevaarlijk gewond. Dat heeft de politie dinsdagmiddag gezegd. Zondagavond reed een man op een trike van Bergen op Zoom naar Hoogerheide. Achter de driewielige motor zat de hond vastgebonden.

Het dier is in beslag genomen en naar een geheime locatie gebracht. De 58-jarige bestuurder is inmiddels vrijgelaten in afwachting van mogelijk verdere vervolging door justitie. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed, overtreding van de dierenwelzijnswet het verlaten van de plaats van een ongeval.

De bestuurder bleek tijden zijn dollemansrit dronken. Hij moest met hulp van marechaussee en omstanders tot stoppen worden gedwongen. Naast de gewonde hond, zijn er ook twee auto’s beschadigd.