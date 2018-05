Nepglazenwassers willen seks in Den Bosch

DEN BOSCH - Als je vieze ramen hebt in Den Bosch moet je oppassen. Er zijn nepramenwassers actief die op zoek zijn naar seks.

Op vrijdagavond zijn er twee meldingen binnengekomen bij de politie in Den Bosch over twee mannen die zich voordoen als glazenwasser. De mannen waren los van elkaar op pad, belden aan en vroegen of de ramen gelapt moesten worden. Toen het antwoord 'nee' was, vroegen ze of ze even naar het toilet mochten.

Eenmaal binnen werden de vrouwen gevraagd of ze seks wilden. In één van de twee gevallen werd de vrouw toch aangeraakt waarna de man weer vertrok. In het andere geval vertrok de man meteen.

Dus belt er een man aan, die ongeveer 1.70 meter is, licht getint uiterlijk heeft, met kortgeknipt haar en met een emmer in zijn hand? En zegt hij dat je ramen vies zijn? Bel 112 en laat de voordeur vooral dicht. Het signalement van de andere opportunist is niet bekend.