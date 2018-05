Man valt van tractor en raakt zwaargewond in Breugel

SON EN BREUGEL - Op de kruising van het Eind en de Lieshoutseweg in Breugel is dinsdagochtend een man zwaargewond geraakt. Een tractor reed met twee grote houten kratten voor- en achterop over de kruising. Het slachtoffer zat in de achterste krat. In de bocht viel de krat van de tractor en kwam de man op het asfalt terecht.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen op het ongeluk af. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Het is niet bekend hoe het met hem is.