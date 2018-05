Jongen (14) zwaar mishandeld door groep jongens, beelden op internet [VIDEO]

TILBURG - De politie is een onderzoek begonnen naar een ernstige mishandeling van een 14-jarige jongen op het Nassauplein in Tilburg. Het slachtoffer liep gescheurde trommelvliezen op. De vechtpartij werd gefilmd en op internet gezet.

In het filmpje op Dumpert is te zien hoe de jongen op zaterdag 21 april door meerdere personen in elkaar wordt geschopt en geslagen. Zelfs toen het slachtoffer op de grond lag, kreeg hij nog trappen tegen zijn hoofd en buik.

'Grof geweld'

Het slachtoffer op 23 april aangifte van de zware mishandeling. "Het is bizar dat er zoveel grof geweld wordt gebruikt door de jonge daders", aldus woordvoerder Willem-Jan Uytdehage van de politie. Er is nog niemand aangehouden. De politie denkt wel te weten in welke richting ze de daders moeten zoeken.

Over de aanleiding van de vechtpartij wil de politie weinig kwijt. De jongen was mogelijk aan het voetballen met vrienden toen het groepje daders met hem begon te knokken. "In het belang van het onderzoek en de jonge leeftijd van de daders gaan we daar niet verder op in", aldus Uytdehage.

Social media

Het filmpje wordt massaal gedeeld op social media. Mensen reageren vol afschuw op de heftige beelden. Voor de politie helpen de beelden om een duidelijker beeld te krijgen van het misdrijf. "Het is handig, de verdachten staan er goed op."