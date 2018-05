Dader schietincident Best vertrok op speciale motor

BEST - De man die maandag op een vrouw in Best schoot, vertrok op een speciaal soort motor. Deze nieuwe informatie brengt de politie naar buiten in de hoop de dader alsnog te vinden.

Maandagochtend werd op de Mr. C. Goselingstraat in Best een vrouw beschoten toen ze haar afvalcontainer buiten aan het zetten was. Tot nu toe is er weinig bekend over de dader. De politie hoopt met een betere omschrijving van de motor waarop de man vertrok, aanwijzingen te krijgen. Het zou gaan om een speciale motor met dubbele voorwielen. En die rijden er maar relatief weinig rond.

Nadat de dader had geschoten, sprong hij achterop de motor die aan kwam rijden. Beide mannen waren donker gekleed en droegen een helm.