'Tilburgse chauffeur rookte geen joint', meldt busmaatschappij Arriva na eigen onderzoek

TILBURG - Busmaatschappij Arriva ontkent na onderzoek dat een Tilburgse chauffeur een joint zou hebben gerookt voor zijn vertrek op een lijnbus. Ze zeggen dat op camerabeelden 'niets afwijkends' is te ontdekken.

Arriva zegt dat er uitgebreid is gesproken met de betreffende chauffeur en de camerabeelden van de betreffende busrit zijn uitgelezen. Het gaat hierbij om camera’s die zich in en buiten de bus bevinden. Daarop zou niet te zien zijn dat de chauffeur een joint rookte.

Gisteren gaf reiziger Rory Jonkgergouw aan dat de chauffeur letterlijk naast zijn bus aan het blowen was. Met zijn vriendin stapte hij rond kwart voor elf op de stadsbus vanaf het centraal station in Tilburg. Op dat moment draait de chauffeur zich snel om, om volgens Rory niet betrapt te worden. "Maar er is geen twijfel over mogelijk", aldus Jonkgergouw.

Vervolgens was de rit volgens Rory alles behalve vlekkeloos. "Hij reed steeds over twee banen tegelijk en heel hard door de bochten. Daarbij reed hij verschillende pionnen omver die op de weg stonden voor werkzaamheden. Hij had ook geen volledige outfit van Arriva aan, maar droeg een normale spijkerbroek. Ik vertrouwde het niet en stapte samen met mijn vriendin bij de eerste halte snel uit."

'Normale sigaret'

Arriva zegt dat het verhaal van Rory niet klopt. "De betreffende chauffeur heeft aangegeven tijdens zijn pauze bij de bus een (normale) sigaret gerookt te hebben. Dit bevestigen de beelden ook. De chauffeur is daarna keurig op tijd zijn dienst aangevangen. Tijdens de rit is geen afwijkend rijgedrag te constateren."

Daarnaast zegt Arriva dat op de beelden is te zien dat Rory niet, zoals hij zelf aangeeft, bij een eerste halte is uitgestapt. Rory: "Dat vind ik uiterst vreemd. Ik weet waar ik ben uitgestapt."