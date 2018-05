Genetische afwijking zet paardenwereld op zijn kop

DEN HOUT - Onrust in de paardenwereld. Bij een fokkerij in Den Hout is een paard ontdekt met de genetische afwijking WFFS (Wamblood Fragile Foal Syndrome). Veulens met die afwijking worden soms dood geboren. Als ze nog wel in leven zijn, hebben ze ernstige huidafwijkingen.

Ze krijgen snel pijnlijke wonden en hebben last van gewrichtsproblemen. Vaak overlijden ze snel of moeten geëuthanaseerd worden. Het gen is gevaarlijk als zowel de hengst als merrie drager is.



Everdale

De Nederlandse hengst Everdale, uit de stal Van Olst Horses, is drager van het gen. Bij de fokkerij worden toppaarden gefokt. Twee nakomelingen van Everdale zijn belast met het gen: Inclusive en Inspire.

Angelique Aarts uit Kruisland heeft een merrie die geïnsemineerd is met sperma van Inclusive. Toen vorige week bekend werd dat hij drager is van het gen, liet Aarts haar merrie ook testen. Ook zij blijkt drager van het gen te zijn. “Dat kwam rauw op mijn dak vallen”, vertelt ze aan de Hoefslag.



Scan

Het is nog onduidelijk hoe het nu verder gaat. Omdat beide paarden belast zijn met het gen, bestaat er een kans dat het veulen WFFS heeft. Volgende week krijgt de merrie een scan om meer duidelijkheid te krijgen. “Ik moest iets doen met dat onderbuikgevoel”, vertelt Aarts. “Stel dat het veulentje over elf maanden komt en het blijkt helemaal mis. Dat vergeef ik mijzelf nooit.”

Inmiddels heeft Aarts met Gert Jan van Olst gesproken over de zaak. “Het was een fijn gesprek. Ze hebben me goed geholpen en ik heb fijn advies gehad.” Als de merrie drachtig is, gaat Aarts weer in gesprek met Van Olst en haar dierenarts om een passende hengst te zoeken. Maar Aarts wil nu nog niet te veel op de zaken vooruit lopen.