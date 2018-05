Mega watergevecht zorgt voor verkoeling in de Tilburgse binnenstad [FILMPJE]

TILBURG - Omdat het dinsdag zomers warm is, bedachten ze in Tilburg een originele manier om lekker af te koelen. Meer dan honderd mensen kwamen bij elkaar op de Heuvel in de binnenstad voor een mega watergevecht. Ook onze verslaggeefster hield het niet droog.

Het ludieke evenement is bedacht door de organisatie van Festival Mundial. Jong en oud kwam uitgerust met waterpistolen naar de stad om elkaar flink nat de spuiten.

Er was een goede dag uitgekozen voor het evenement, want het was dinsdag in Tilburg het heetst van het hele land. Er werd 's middags 27,7 graden gemeten door het KNMI.