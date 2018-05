Honden van Mandy uit brandend appartement gered: 'Het gaat beter met ze'

TILBURG - Mandy kwam maandagavond terug van boodschappen doen in Tilburg en zag zwarte rook uit de ramen van haar appartement aan de Europalaan komen. 'Het eerste wat je dan denkt: mijn honden zijn nog binnen.' Uiteindelijk komt het goed: samen met haar vriend Harko weet de brandweer onder applaus van toeschouwers de honden te redden.

Nero, de jongste hond, kon gered worden door de brandweer.“ Hij zat in de bench. De brandweer heeft Nero met bench en al naar buiten getild.” Mandy heeft veel te danken aan de brandweer, maar ook aan haar vriend Harko.

Chica, de hond op de foto, was lastiger naar buiten te krijgen. De hond zat in het trappengat en weigerde omlaag te komen. Uiteindelijk vroeg Harko of hij het zelf mocht proberen. “De brandweer vond het goed, dus Harko heeft haar naar buiten getild.”



Veel schade, maar honden relatief ongedeerd

De actie van Harko kon op applaus van omstanders rekenen. De schade in de woning is groot, met name in de woonkamer, maar Mandy is blij dat haar honden het relatief goed maken.

“Bij de dierenarts bleek dat ze beide koolstofmonoxidevergiftiging hebben. En de jongste hond had wat vocht achter de longen. Maar ze zijn weer redelijk levendig, dus dat gaat goed komen.”