'Echte crimefighter' Greetje Bos verruilt Openbaar Ministerie voor Breda

BREDA - Greetje Bos wordt wethouder in Breda namens de VVD. Ze stopt als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie. 'Greetje is nieuw in de politieke arena, maar een echte crimefighter.'

Bos was zestien officier van justitie en is de afgelopen drie jaar bezig om criminaliteit in Brabant hard aan te pakken. Ze kwam het afgelopen jaar in het nieuws omdat ze doelwit zou zijn geweest van een aanslag, die beraamd zou zijn door Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender. Bos was de aanklager in de zaak van Otto.

Andere twee wethouders

Bos wordt een van de drie wethouders namens de VVD in het nieuwe college in Breda. Welke portefeuille ze krijgt, is nog niet bekend. Boaz Adank en Daan Quaars worden de andere wethouders.

Fractievoorzitter Thierry Aartsen is blij met en trots op de drie kandidaten. “Dit is echt een dreamteam met een perfecte balans tussen bekend en nieuw. Boaz en Daan zijn, natuurlijk, bekende Bredase toppers die onze gemeente als hun binnenzak kennen. Greetje is nieuw in de politieke arena, maar is als officier van justitie al geruime tijd bekend met de publieke zaak en met Breda. Met haar halen we een echte crimefighter en topvrouw binnen.”