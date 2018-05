Bizar toeval: 2 luchtballonnen kiezen noodgedwongen bijzondere landingsplaats in Brabant [FILMPJES]

TILBURG - Een luchtballon heeft dinsdagavond een spectaculaire voorzorgslanding gemaakt op een klein veldje middenin een woonwijk in Tilburg. Omwonenden zagen een luchtballon eerst laag over de woningen varen. Door een bizar toeval landde er een paar minuten later nóg een luchtballon, maar dan op een voetbalveld in Vlijmen.

De Duitse ballonvaarder wist succesvol te landen op een klein veldje in de buurt van de Rentmeesterlaan in Tilburg. Er vielen geen gewonden. "Het was eigenlijk een even spectaculaire als een keurige landing op een lapje grond van zo'n vijf bij vijf meter", aldus een ooggetuige. Het trok veel bekijks van buurtbewoners.

Het gezelschap was in Gilze-Rijen opgestegen. “Bij de universiteit van Tilburg hebben we nog naar een vriendin gezwaaid. Toen bleven we een beetje boven Tilburg en gingen we naar beneden om wind te vangen om weer terug te gaan, maar we gingen eigenlijk alleen maar meer de stad in. Dus we moesten wel ergens landen”, vertelt een van de inzittenden.

Bang was ze echter niet tijdens de landing. “Hij heeft echt goed ingeparkeerd hier.”





Nóg een landing

Door een vreemd toeval landde er een paar minuten later nog een luchtballon op een voetbalveld van VV Haarsteeg. Het is nog niet duidelijk of het hier om een noodlanding of ook een voorzorgslanding gaat. Een ooggetuige zag de ballon laag over de huizen in Vlijmen varen. Hij reed erachteraan en filmde de landing.

Marijn was net aan het trainen toen er ineens een luchtballon wel heel dichtbij kwam. “Hij landde midden op het veld en we hebben zelfs nog geholpen om de ballon plat te leggen. Er zaten best veel mensen in maar er raakte niemand gewond. Een auto heeft de ballon opgehaald en toen zijn we weer verder gegaan met voetballen.”