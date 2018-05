Er zijn 15 partijen die het Evoluon willen kopen: 'Wij bieden één euro'

EINDHOVEN - Er zijn 15 partijen die zich hebben gemeld bij Phillips om het Evoluon te kopen. En dinsdagavond stelde ook nog de stichting Vrienden van het Evoluon zich beschikbaar als partij om het gebouw te kopen, voor het symbolische bedrag van één euro. “Wij willen de verankering, de waakhond en beschermheerfunctie op ons te nemen”, aldus Jules Ruis van de stichting.

Het is al een tijdje bekend dat het Evoluon in de etalage staat. Alleen de gemeenteraadsleden in Eindhoven hebben alles uit de krant moeten vernemen. Omdat ze ook wel eens benieuwd waren wat er met hun Eindhovense icoon staat te gebeuren, nodigden zij Philips uit om hun plannen te komen toelichten.



Nieuwe bestemming

President van Philips Nederland Hans de Jong gaf een korte presentatie, alleen op de ingediende plannen kon hij niet ingaan. “De stad is zich opnieuw aan het uitvinden en gebouwen uit het verleden krijgen een nieuwe bestemming. En dat is ook het proces waar we nu inzitten met het Evoluon. En we zijn dus op zoek naar een nieuwe bruisende bestemming met een nieuwe partner. En we laten ons de komende tijd verrassen met wat er allemaal naar boven komt.”



Duidelijk is dat het nieuwe Evoluon iets moet gaan bijdragen aan de stad en dat de historische context tot zijn recht moet komen. Dat zijn de voorwaarden die Philips zelf heeft gesteld. Maar toch is Jules Ruis van de Stichting Vrienden van het Evoluon er niet gerust op. “Ik ben bang dat er een ontwikkelaar komt die meteen alles begint vol te bouwen.”Maar dat ligt niet voor de hand, omdat ook de gemeenteraad er nog iets over heeft te zeggen. Zij gaan over de bestemming van het gebouw en het omliggende terrein. Maar dat is dan ook het enige, want verder beslist Philips zelf aan wie ze het verkopen. Toch blijft het gebouw sowieso bestaan, het is namelijk een rijksmonument. En ook architect Stefan de Bever heeft het auteursrecht van het gebouw, dus ook hij heeft er nog iets over te zeggen.