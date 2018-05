'Marco Kroon verzon verhaal over ontvoering in Afghanistan'

DEN HAAG/DEN BOSCH - De top van defensie houdt er ernstig rekening mee dat oorlogsheld Marco Kroon uit Den Bosch het verhaal dat hij in Afghanistan ontvoerd is geweest, in elk geval deels heeft verzonnen. Deze conclusie trekt het ministerie van Defensie volgens de Volkskrant na een jaar onderzoek.

In dat jaar is geen bewijs gevonden voor de ontvoering van Kroon in 2007. Noch voor het feit dat hij daarna degene die hem gijzelde zou hebben gedood. Het verhaal dat de drager van de Militaire Willems-Orde uit Den Bosch in februari naar buiten bracht.

De Volkskrant baseert zich op gesprekken met betrokkenen bij Kroons geheime missie in de Afghaanse hoofdstad Kabul. En op verklaringen van mensen die kennis hebben van het interne onderzoek van Defensie naar die missie.

'Geen aanwijzingen dat het is gebeurd'

Nadat de militair zelf bij toenmalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp melding had gemaakt van het geweldsincident, werd begin 2017 op verzoek van het Openbaar Ministerie een intern onderzoek ingesteld.

"Alles en iedereen die iets zou kunnen weten en die we hebben kunnen opsporen, is gehoord. De conclusie is dat defensie niet kan bevestigen dat het waar is. Er zijn geen aanwijzingen dat het is gebeurd", zegt een bron binnen defensie in de Volkskrant. De bron heeft kennis van het dossier dat naar het OM is gegaan.