'Voetbalclub FC Den Bosch bijna verkocht'

DEN BOSCH - Voetbalclub FC Den Bosch zou op het punt staan verkocht te worden. Dit meldt het Brabants Dagblad woensdagochtend. De zoon van Merab Jordania uit Georgië, de voormalig eigenaar van de Arnhemse voetbalclub Vitesse, zou interesse hebben in de Bossche club.

Algemeen directeur van FC Den Bosch, Paul van der Kraan, bevestigt in de krant dat de club met potentiële kopers in gesprek is. En dat aandeelhouders van de eerstedivisieclub de voorwaarden voor een verkoop op papier gezet hebben. Op namen van mogelijke kopers gaat hij niet in.

De krant heeft het over een bedrag van 2,5 miljoen euro waarvoor de club te koop zou zijn.