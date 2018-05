Vermiste Elly Maas (77) uit Lierop weer terecht, onduidelijk hoe het met haar gaat

LIEROP - De sinds maandagmiddag vermiste Elly Maas (77) uit Lierop is terecht. Haar dochter laat woensdagochtend aan Omroep Brabant weten dat haar moeder in een ziekenhuis in de Belgische Ardennen ligt. Hoe het precies met haar gaat, kon haar dochter nog niet zeggen. "We zijn opgelucht dat ze terecht is, maar het is nu nog even afwachten hoe het met haar gaat", laat ze op weg naar het ziekenhuis weten.

Elly Maas vertrok maandag met de auto vanuit Lierop. Zij werd vervolgens maandagmiddag voor het laatst gezien in het Belgische Hamont-Achel. Dit rond 16.30 uur. Daarna werd niks meer van haar vernomen, zo maakte de politie dinsdag bekend.

‘Lieve mensen, ze is terecht’, melden bekenden van de vrouw inmiddels op Facebook.