Dronken Belg slaat agent in Tilburg een blauw oog

TILBURG - Een agent heeft een verkeerscontrole met een blauw oog moeten bekopen. Een dronken Belgische bestuurder was het niet eens dat hij tot stoppen werd gedwongen en haalde flink uit.

Het voorval gebeurde dinsdagavond. Surveillerende agenten werden door voorbijgangers getipt over een automobilist met vreemd rijgedrag. Even later zage de agenten de auto in de Telegraafstraat, maar de bestuurder ging er vandoor.

Stomp in gezicht

Een paar straten verderop stopte hij alsnog. Tijdens de controle was de 42-jarige man opstandig en werkte hij niet mee. Toen hij een van de agenten uitschold, werd hij aangehouden. Een passagier in de auto probeerde dat tegen te houden en greep een agent. Maar die duwde de bijrijder van zich af, waarop de Belg de agent een stomp in het gezicht gaf.

Drank en drugs

Met pepperspray lukte het de agenten de agressieve man mee te nemen. Op het bureau bleek de bestuurder onder invloed van drank en softdrugs. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. De mishandelde agent heeft aangifte gedaan.