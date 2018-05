Een robijnen jubileum: 40 jaar geleden won PSV de UEFA Cup

EINDHOVEN - Het was het eerste grote, Europese succes van PSV. Precies veertig jaar geleden won PSV de UEFA Cup door met 3-0 het Corsicaanse Bastia in Eindhoven te verslaan. Huub Stevens, speler van toen, kan zich de wedstrijd van vier decennia geleden nog goed herinneren.

“Rijvers (coach) had een speciale opdracht voor me. In de uitwedstrijd was gebleken dat de linker vleugelspits gevaarlijk was. Ik moest daarom aan de rechterkant gaan spelen.”







Het verloop van de wedstrijd is geschiedenis. Willy van de Kerkhof, Gerrie Deijkers en Willy van der Kuijlen schoten voor bijna dertigduizend man PSV naar de overwinning. Een geruild shirt en de medaille, dat zijn de aandenkens die Stevens nu nog heeft. “Met wie ik het shirt geruild heb weet ik niet meer.”



Golf

Zijn teamgenoten van toen ziet Stevens nog regelmatig. “Ik ben gisteren nog gaan golfen met Harry Lubse.” Overigens kwam het UEFA Cup jubileum niet eens ter sprake op de green. “Het ging over handicaps, die heel hoog zijn.”

De finale werd in die tijd in twee wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd werd op een drijfnat veld in Bastia gespeeld. Uitslag van die eerste wedstrijd was 0-0.



Zou een Nederlandse club nog een keer de Europa League, de opvolger van de UEFA Cup, kunnen winnen? Stevens ziet de beperkingen: “Het is ontzettend moeilijk geworden om andere landen bij te benen, omdat in de grote landen zoveel geld in het voetbal omgaat. Maar ik moet ook zeggen dat er een hele goede groep spelers aan gaat komen, ik denk dat we met oranje over een aantal jaren de aansluiting weer hebben.”

Dit seizoen kwam PSV niet in de buurt van de prestatie van veertig jaar geleden. In de voorronde vloog PSV er al uit tegen NK Osijek uit Kroatië.