Kunstwerk De Trechterman in Breda staat er weer gekleurd op

BREDA - Het kunstwerk De Trechterman langs de A27 bij Breda staat er weer gekleurd op. In de originele rode kleur welteverstaan. Drie schilders zijn in opdracht van de gemeente Breda aan de verfklus begonnen en verwachten het karwei dinsdag af te ronden.

De Big Funnelman, zoals de naam van het kunstwerk luidt, was in aanloop van de voetbalwedstrijd NAC – Willem II het doelwit van supportersacties. De Tilburgse supporters schilderden tijdens een van nachten voorafgaand aan de beladen derby het kunstwerk in de rood-wit-blauwe clubkleuren van Willem II.

De Bredase supporters reageerden daar weer op door de Trechterman in de geel-zwarte clubkleuren te schilderen. Ruim twee weken geleden is De Trechterman schoongespoten en binnenkort draagt hij weer zijn vertrouwde rode kleur.