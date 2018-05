Agent Matthias krijgt bloemetje voor het redden van man die eigen keel doorsneed

ROOSENDAAL - Het is een zonnige zaterdagmiddag in april en het is druk in de binnenstad van Roosendaal als een man zichzelf op de Nieuwe Markt ineens in zijn hals steekt. Het bloed gutst eruit, mogelijk is er een slagaderlijke bloeding. De Antwerpse agent Matthias De Wilde aarzelt geen moment. Hij houdt de wond dicht en redt zo het leven van de man. Reden voor de Roosendaalse politie om de held in het zonnetje te zetten.

Drie agenten reisden speciaal af naar Antwerpen om Matthias te bedanken. Hij kreeg applaus en een bosje bloemen. “Wij vinden het belangrijk dat politiemensen van wie verwacht wordt dat ze altijd een stapje naar voren doen, ook eens een keer een schouderklopje krijgen’’, zegt Ton van der Velden van de politie Roosendaal.





'Heel fijn'

Matthias de Wilde is er even stil van. Hij was die bewuste dag, op 21 april, een dagje weg naar Roosendaal met zijn vrouw. Zij was het die de man ineens op straat zag liggen en Matthias daarop wees. De Antwerpse agent was totaal verrast door het gebaar van zijn Hollandse collega’s. “Het had niet gehoeven, maar dit is wel héél fijn.”



LEES OOK: Man steekt zichzelf in zijn hals in centrum van Roosendaal