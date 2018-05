De Brabantse Keukenhof staat volop in bloei en maakt zich op voor de drukste periode van het jaar

OOSTEIND - Het kwekers en familiebedrijf Van Dongen in Oosteind maakt zich op voor de drukste dagen van het jaar. Het familiebedrijf is een tuincentrum pur sang: Tuinstoelen, barbecues en dierenvoer kan je er niet kopen, maar wel planten. Zelf opgekweekte planten van nogal afwijkende soorten en dat in enorme hoeveelheden. Het kleurenpallet in het enorme kassencomplex is zo oogverblindend dat het tuincentrum in de volksmond ‘De Brabantse Keukenhof’ wordt genoemd.

“Dit is fantastisch, die zie je in de Keukenhof niet”, zegt een klant die vol verbazing om zich heen kijkt in het enorme kassencomplex. Eigenaar Jac van Dongen schat dat er momenteel rond de half-miljoen planten in bloei staan en uiteraard ook klaar voor de verkoop.



“De komende dagen zijn cruciaal voor het welslagen van heel het seizoen.” Van Dongen doelt dan op de vier dagen tussen Hemelvaart en Moederdag. De dagen dat de consument zijn inkopen komt doen voor Moederdag en het tuinseizoen.



Zomertrend 2018

Het voormalig groenteteelt-bedrijf begon veertig jaar geleden heel voorzichtig met de verkoop van wat Afrikaantjes en Petunia’s aan de voordeur. “Nou, die Afrikaantjes verkopen we nog steeds, die zijn onverwoestbaar. Maar de zomertrend is hangpetunia’s, dubbele, enkele en in alle kleuren. Daar wordt de consument erg blij van.”



Van klein naar groot

Wat nu ‘de Brabantse Keukenhof’ is begint allemaal met piepkleine stekjes die door het bedrijf worden opgekweekt tot de enorme planten, die (ook) enorm geliefd zijn bij de consument. “Wat veel mensen niet weten is dat die hele kleine stekjes uit Afrika komen. Als ze hier binnenkomen zijn ze ongeveer een centimeter groot. Daarna begint het grote vertroetelen”, vertelt Van Dongen die absoluut niet wil dat zijn bedrijf wordt vergeleken met een tuincentrum.



“Wij verkopen hier geen barbecues, geen tuinstoelen of konijnenvoer. Wij verkopen hier planten.”