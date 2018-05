Tien cent in de spaarpot als je niet te hard rijdt in Helmond

HELMOND - Automobilisten die niet te hard rijden op de Dijksestraat in Helmond krijgen voortaan een beloning. Vanaf woensdag heeft Helmond de primeur van de eerste snelheidsmeter met beloning. Voor iedereen die niet te hard rijdt, wordt 10 cent in een spaarpot gestort. Het geld uit die pot wordt gebruikt voor een goed doel in de wijk. In dit geval voor het opknappen van een speelveldje voor kinderen.

Wethouder Frans Stienen doet woensdagmiddag de aftrap, door de stekker van de sneldheidsmeter in het stopcontact te steken. Daarna zal hij als eerste, niet te hard natuurlijk, door de straat rijden. De Dijksestraat is een dertig kilometer zone. Tot nu toe reed 64 procent van de automobilisten daar te hard. Reden voor de provincie en gemeente om het over een andere boeg te gooien, met de snelheidsmeter met beloning.

Nul doden

Het motto van de provincie is : Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Ideaal zou zijn als alle Brabanders zich aan de snelheid zouden houden en goed opletten. Dat is hard nodig, want negentig procent van alle ongelukken komt door niet opletten of te hard rijden.