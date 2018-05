Organisatie Libéma Open schrikt niet van geruchten rond publiekstrekker Andy Murray: 'Komt gewoon'

ROSMALEN - In Engeland gaan de verhalen rond dat Andy Murray mogelijk niet in actie komt tijdens Wimbledon, omdat er vertraging is in zijn herstel van een heupblessure. Daardoor zou de Schot ook een streep moeten zetten door de deelname aan de Libéma Open in Rosmalen. De organisatie rekent echter nog gewoon op komst van de publiekstrekker.

Toernooidirecteur Marcel Hunze maakt zich nog geen zorgen. “Hij is zeker een publiekstrekker, absoluut. Maar we hebben al het nodige meegemaakt, dus we schrikken niet zo snel."

Toen de geruchten uit Engeland ook Nederland bereikten, heeft Hunze contact opgenomen met het management van Murray. "Op dit moment loopt zijn herstel nog gewoon volgens planning. Het is nog steeds de bedoeling dat hij bij ons zijn rentree maakt op het gras. Het zijn echt geruchten, meer niet. In principe komt hij gewoon." Murray zou in Rosmalen zijn rentree op de ATP Tour maken, na bijna een jaar afwezigheid.





Veranderingen

Helemaal uitgesloten is de afwezigheid van Murray niet. Hij zou in aanloop naar Wimbledon twee grastoernooien spelen: Libéma Open en Queens. Als er wel vertraging is in zijn schema, is het logisch dat hij één grastoernooi laat schieten.

Hunze heeft ieder jaar te maken met mogelijke afzeggingen. "Dat hoort er ook wel bij. Spelers kunnen geblesseerd raken in aanloop naar het toernooi en daardoor af moeten zeggen. Daar moet je altijd rekening mee houden. Maar het kan ook andersom. Als een speler op Roland Garros onverwacht snel uitgeschakeld is en hij of zij wil dan toch grastoernooien gaan spelen, melden ze zich soms juist aan."