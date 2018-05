PIT valt pand in De Mortel binnen en vindt complete inboedel voor hennepkwekerij

DE MORTEL - Een grote vangst voor de politie in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Bij een controle in het buitengebied van De Mortel zijn door het Peelland Interventie Team (PIT) goederen, genoeg voor een complete inrichting van een hennepkwekerij, een gestolen motor en nog een blauwe auto in beslag genomen. De vangst was dinsdagavond al.

Zo'n 93 tranformatoren, vier koolstoffilters, 83 lampenkappen, 121 lampen, achttien jerrycans met groeimiddel én een geldtelmachine vond het PIT bij het bedrijf. Ook zou er sprake zijn van sociale verzekeringsfraude en werden op de locatie dieren aangetroffen die er niet goed aan toe waren.

De gestolen motor is meteen afgevoerd en wordt verder onderzocht. Waarom de auto ook is meegenomen is niet duidelijk. Een persoon is ter plekke aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder verhoor.

Acties

Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team bestaat uit Gemeentemedewerkers, (brandweer)medewerkers van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de (vreemdelingen)politie. Het complete team kijkt onder meer naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, mensenhandel en drugs.