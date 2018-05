Woon je aan de Belgische grens? Pas op voor tekenbeten!

EINDHOVEN - In Brabant ben je redelijk veilig voor teken, behalve als je tegen de Belgische grens aan woont. Vooral in Bergeijk, Reusel-de Mierden en Baarle-Nassau loop je grote kans om gebeten te worden door een teek. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat in deze gemeenten de meeste meldingen zijn van mensen met de ziekte van Lyme.

Er zijn vier keer zoveel mensen de ziekte van Lyme dan 20 jaar geleden in Nederland. De meeste slachtoffers vallen in het noorden van Nederland. Maar ook het uiterste zuiden van Brabant is een risicogebied.









Speeksel

Dat er meer mensen met Lyme zijn, komt omdat er meer teken zijn. Die zijn vooral in de lente en zomer actief en ze houden van natte natuurgebieden. een teek bijt zich vast in de huid en voedt zich met bloed. Er komt dan speeksel van de teek in het bloed en dat kan de bacterie overdragen die Lyme veroorzaakt.

De kans dat je Lyme krijgt na een tekenbeet is 2,7 %. Er worden jaarlijks ruim 1 miljoen mensen gebeten in Nederlnad en er komen zo'n 27.000 nieuwe patiënten bij per jaar.

Veilig

In de regio Werkendam ben je het veiligst voor tekenbeten. Daar worden landelijk de minste mensen gebeten door teken.