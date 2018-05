Spiegeltje, spiegeltje aan de wand: dit is de mooiste boom van Brabant

SAMBEEK - De linde van Sambeek is de mooiste en meest bijzondere boom van Brabant. Dat heeft de Bomenstichting woensdag bekendgemaakt. De linde is de dikste boom en volgens de Bomenstichting misschien ook wel de oudste linde van Nederland. De troeteleik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout en de gerechtslinde van Nuenen completeren de top 3 van meest mooie en bijzondere bomen in onze provincie.

“Onze topbomen worden gekozen op basis van onder meer schoonheid, omvang, soort en hun bijzondere verhaal”, laat de Bomenstichting weten. Belangrijk is ook dat de winnende bomen zichtbaar moeten zijn voor iedereen.

De Bomenstichting introduceerde vorig jaar de ‘Bomen van de Ereklasse’. Daarin krijgen de oudste, mooiste en meest bijzondere bomen van Nederland een plaats. Iedere maand wordt een provinciale top 10 bekendgemaakt. Woensdag was het de beurt aan Brabant.

Dit is de complete Brabantse top 10 (met tussen haakjes het plantjaar):

1. De linde van Sambeek (1600-1620)

2. De Troetelboom/snelwegeik van Ulvenhout (1850-1860)

3. De gerechtslinde van Nuenen (1650)

4. De Gebodenlinde van Hilvarenbeek (1676)

5. De Heilige Eik van Den Hout (1700-1750)

6. De tamme kastanje van natuurgebied Makken bij Vierlingsbeek (1700-1750)

7. Rode beuk bij kasteel Groot Bijstervelt (1830)

8. De Heksenboom van Zwarte Kaat in Bladel (1890-1900)

9. De Weichselboom in Den Bosch (1910-1920)

10. De ‘Dikke Boom’ van Bergen op Zoom (1868)

Verschillende verhalen

Over de leeftijd van de linde van Sambeek doen verschillende verhalen de ronde. Er wordt beweerd dat de boom 1000 of zelfs 1200 jaar oud is, maar waarschijnlijker is het volgens de Bomenstichting dat de linde ergens tussen de 350 en 500 jaar oud is. In de jaren zeventig van de vorige eeuw is de boom met kabels verstevigd.

Dat er goed voor de boom wordt gezorgd in Sambeek blijkt volgens de Bomenstichting wel uit de plannen die er zijn om de straat anders in te richten om de wortels van de boom te ontzien.

Dilemma

Bij de keuze voor de nummer 2 stond de Bomenstichting voor een dilemma. Eigenlijk kiest de stichting in haar verkiezing alleen voor bomen met een redelijke toekomstverwachting. De troetelboom van Ulvenhout is zijn leven echter allerminst zeker. De A58 moet verbreed worden en volgens Rijkswaterstaat kan de boom niet worden behouden.

Hopelijk loopt het ondanks deze donkere wolken boven de troetelboom of snelwegeik van Ulvenhout toch goed af met de boom, aldus de Bomenstichting. "Hij is een baken geworden. Buurtbewoners houden van de boom. En er is zelfs een huwelijksaanzoek bij de eik gedaan."