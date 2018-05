Kerk in Son wordt niet gesloopt, Dorpsvisie lost verkiezingsbelofte in

De laatste eucharistieviering in de Sint Petrus Banden

SON - De kogel gaat in Son niet door de kerk. De sloopkogel die jarenlang als een zwaard van Damocles boven de kerk Sint Petrus Banden in het dorp zwaaide, is opgeborgen. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor 1,3 miljoen uit te trekken om het gebouw te kopen.

De kerk was in verkiezingstijd het meest besproken voormalige godshuis van Nederland. Het was ook in de landelijke media het voorbeeld van een lokale kwestie die inzet werd bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Gevecht om de kerk

Er was dan ook nogal wat aan vooraf gegaan. Dorpsbelang en Dorpsvisie, die samen de coalitie vormden in Son en Breugel, vochten om de kerk. Dorpsbelang wilde de kerk slopen en op die plek een nieuw gemeenschapsgebouw neerzetten. Dorpsvisie wilde die zogenoemde multifunctionele accommodatie in de kerk. De ruzie liep zo hoog op dat Dorpsbelang uit de coalitie stapte.

Vleermuizen

Dorpsbelang ging verder met andere partijen en dus leken de dagen voor de Sint Petrus Banden nog voor de verkiezingen geteld. Maar er gebeurde iets waar niemand op gerekend had. In de kerk leefden vleermuizen, een beschermde diersoort, en dus was er geen sprake van dat het gebouw nog voor de verkiezingen gesloopt zou kunnen worden.

Dorpsvisie wint

Dorpsvisie greep de kans met beide handen aan en maakte het behoud van de kerk tot inzet van de verkiezingen met als uitgangspunt: wie niet voor ons is, is tegen de kerk.

De inwoners van Son en Breugel zorgden er voor dat Dorpsvisie één zetel meer kreeg en Dorpsbelang ging van vijf naar twee zetels. Het CDA is ook voor het behoud van het kerkgebouw. Samen hebben CDA en Dorpsvisie een meerderheid. Die gaat er nu voor zorgen dat de kerk gekocht wordt van het bisdom.