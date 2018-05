Voor Rico Verhoeven staat tijdens 'voorafje' nu ineens de wereldtitel op het spel

HALSTEREN - De kickbokswedstrijd tussen Rico Verhoeven en Mladen Brestovac werd voor de vechter uit Halsteren gezien als voorbereidingswedstrijd richting een nieuw duel met Badr Hari. De insteek is nu echter anders. Tijdens de ontmoeting met Brestovac staat op 2 juni de wereldtitel op het spel.

"Toen we de vechters benaderden om de inzet te verhogen en mogelijk twee ronden langer te vechten, was er geen moment van twijfel van beide kanten. Rico en Mladen zijn beiden klaar om alles in de ring achter te laten voor GLORY-goud en ik verheug me erop om het te zien", zegt Glory-voorzitter Marshall Zelaznik.

En dus is het tijdens Glory 54 geen wedstrijd van drie rondes. Verhoeven neemt het nu vijf rondes op tegen Brestovac, als niet één van de twee vechters al eerder knock-out gaat. Als het geen wereldtitelgevecht was geweest, hadden Verhoeven en Brestovac maximaal drie rondes in de ring gestaan.

Wereldtitel

Het is niet voor het eerst dat Verhoeven zijn wereldtitel mag verdedigen tegen Brestovac. De 29-jarige Verhoeven werd in juni 2014 wereldkampioen zwaargewicht bij de grootste kickboksbond ter wereld en wist die titel al zesmaal met succes te verdedigen. In 2016 deed hij dat in Parijs tegen Brestovac. Verhoeven won toen door een unanieme jurybeslissing.