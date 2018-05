Hoera! Frans en Maris zijn tien jaar getrouwd!

FIJNAART - Op een net zo zonovergoten 9 mei als vandaag, gaven Frans en Mariska Bauer elkaar precies tien jaar geleden het ja-woord. Woensdag vieren de twee hun tinnen bruiloft. Op Instagram plaatste Frans een foto van de heuglijke dag.

Frans was zenuwachtig, tien jaar geleden. Op het moment dat hij zijn ja-woord moest geven, herhaalde hij de vraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand en antwoordde hij met 'Wat is daarop uw antwoord'. Uiteindelijk kwam het toch nog goed en vertelde een stralende Frans over de bijzondere dag. "Fantastisch. Heel mooi moment. Een emotioneel moment."

Aanzoek

Het huwelijksaanzoek was destijds al net zo romantisch als het huwelijk. Frans mocht in 2006 maar een minuut per dag praten, omdat hij een poliep op zijn stembanden had. Die minuut gebruikte hij op 15 december om zijn Mariska ten huwelijk te vragen.

De huwelijksdag werd meegevierd door veel fans. Sommigen waren al een dag vooraf bij de Basiliek gaan zitten om op de eerste rang te zitten toen Frans en Mariska de kerk uit kwamen.

Het stel woonde dik tien jaar samen en had al drie zoons toen ze trouwden. Samen met die zoons, Christiaan, Jan en Frans junior, gingen ze op huwelijksreis naar Disneyland Parijs. Later kregen ze nog een vierde zoon: Lucas.