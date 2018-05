Jonge fietser zwaargewond na aanrijding met tractor in Breda

BREDA - Een fietsend kind is woensdagmiddag rond halftwee aangereden door een tractor. Dit gebeurde op de Boeimeersingel in Breda. De jongen raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen ter assistentie. De arts ging mee in de ambulance.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.