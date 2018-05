Zware mishandeling in Tilburg, jongen (15) meldt zich met moeder op politiebureau

TILBURG - Een 15-jarige jongen is woensdag opgepakt voor de ernstige mishandeling van een 14-jarige jongen op het Nassauplein in Tilburg. Hij meldde zich met zijn moeder op het politiebureau. De vechtpartij werd gefilmd en op internet gezet.

De politie verhoort het slachtoffer en meldt dat het onderzoek in de zaak nog niet is afgerond. Het slachtoffer liep gescheurde trommelvliezen op.

In het filmpje op Dumpert is te zien hoe de jongen op zaterdag 21 april door meerdere personen in elkaar wordt geschopt en geslagen. Zelfs toen het slachtoffer op de grond lag, kreeg hij nog trappen tegen zijn hoofd en buik.

Het slachtoffer deed op 23 april aangifte van de zware mishandeling.