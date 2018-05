'Van een retro-logo tot een compleet nieuwe vorm', fans hebben vijf opties voor logo TOP Oss

OSS - De fans van FC Oss moeten nog een kleine twee maanden geduld hebben voor hun favoriete club weer TOP Oss heet. Eerder is al wel het nieuwe logo bekend. Fans kunnen zelf kiezen uit vijf opties. En het is heel simpel, de meeste stemmen gelden.

"Ja, zo simpel is het wel. Het logo met de meeste stemmen wordt het nieuwe logo van de club", zegt woordvoerder Bart van Grinsven. Via een website kunnen fans zich registeren en stemmen op hun favoriete logo. Iedereen kan één keer stemmen, het is geen open poll."





Verschillende logo's

Fans hadden ook al een stem bij het voorstel van de logo's. Het oude logo werd vaak ingestuurd als optie. "Die is regelmatig aan bod gekomen." Toch is dat logo nu geen optie. Wel een moderne variant. 'Dit retro-logo doet eer aan de complete historie, maar staat duidelijk voor een nieuwe periode'.

Er is ook een logo dat een 'sterke connectie met de gemeente Oss' heeft en is er een 'onderscheidend logo met de hoorns van de os uit het FC Oss-logo'. Er is nog een variant die het oude logo van TOP Oss en het logo van FC Oss combineert. En er is een volledig rond logo: 'een nieuwe start, een compleet nieuwe vorm'.

Voorkeur

"Binnen de club heeft iedereen zijn of haar voorkeur. Smaken verschillen", geeft Van Grinsven aan. Maar invloed heeft de club nu verder niet meer. "De meeste stemmen gelden. Dinsdag 15 mei sluit om twaalf uur 's middags de stembus."

