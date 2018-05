Twee doden bij botsing tegen boom in Schijndel

SCHIJNDEL - Vijf ambulances, brandweer en een traumahelikopter zijn afgekomen op een ernstig ongeluk op de Molendijk-Noord in Schijndel. De melding kwam rond half drie binnen bij de hulpdiensten.

Het gaat om een eenzijdig ongeluk met twee inzittenden. Een oudere man is door nog onbekende reden tegen een boom gebotst. De toestand van de twee was gelijk 'zeer zorgwekkend'. Volgens een woordvoerder van de politie is nog geprobeerd om de twee te reanimeren. Dit heeft helaas niet mogen baten. Beide mannen overleden ter plaatse.







De plek van het ongeluk is volledig afgezet met witte schermen. Verkeersspecialisten van de politie zullen het ongeluk onderzoeken. Totdat het onderzoek klaar is, zal de weg afgesloten blijven voor al het verkeer.