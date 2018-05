Muziek, gezelligheid en hopelijk lekker weer, Breda Jazz Festival is er klaar voor

BREDA - In de binnenstad van Breda klinkt woensdagmiddag het inmiddels vertrouwde geluid van rolkarretjes met bierfusten, het gepiep van achteruitrijdende vrachtwagens en het getik van rubberen hamers op metalen podiumstellingen. Het gaat om de laatste voorbereidingen van de 48ste editie van Breda Jazz Festival.

“Het is nog even stevig aanpoten, maar we liggen op schema”, klinkt het uit de mond van voorzitter Bart Wouters van Breda Jazz Festival. Het vierdaagse evenement begint donderdag met 180 optredens op 16 verschillende podia in de stad.



Highlights

Rode draad dit jaar is ‘driehonderd jaar New Orleans’. Bart Wouters: “We hebben de band Tuba Skinny uit deze stad weten te strikken voor een optreden in Breda”. Verder hoogtepunt is een optreden van de Nederlands-Molukse band Masada die vooral in de jaren zeventig en tachtig hits scoorden zoals Latin Dance en Sajang é.



De organisatie rekent op zo’n 250 duizend bezoekers. De weergoden lijken het jazzfestival dit jaar redelijk goed gezind. Voorzitter Wouters: “Donderdag wordt het wel frisser. Vrijdag en zaterdag lijken ideale festivaldagen te worden. Zondag is nog even onzeker. Maar we gaan hoe dan ook donderdagmiddag om één uur stipt van start”.