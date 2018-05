Raadsel rond vluchtende man uit drugslab in Bergen op Zoom blijft: 'Het onderzoek loopt dood'

Het is nog onduidelijk wie deze man is. (Foto: politie)

BREDA - De politie is er niet achter gekomen wie de onbekende man is die begin dit jaar uit een drugslab vluchtte in Bergen op Zoom. Een oproep leverde niks op. "Het onderzoek loopt dood", vertelde de officier van justitie woensdag op de eerste openbare zitting over het drugslab aan de Beukenlaan.

Dat werd op 25 januari ontdekt na een tip. Er is wel een andere man opgepakt die dag, maar die zegt dat hij slechts logeerde in het drugspand. Hij zegt de man in het trainingspak niet te kennen.

Vriezer in badkamer

Binnen stond het vol met chemische stoffen. In de woonkamer stond een koeling. Er stond een vrieskist in de badkamer en ook een vat van 120 liter, vol met met chemische stoffen. "Bijzonder", noemde de rechtbankvoorzitter dat. De verdachte (42) uit Lepelstraat zei van niks te weten.

De rechter besloot de verdachte uit zijn voorarrest vrij te laten omdat het onderzoek loopt en er nog geen datum is voor het proces. De hoofdbewoner komt later ook nog voor de rechter in Breda.