Waylon nam zijn eerste cd op in studio van Hennie Korsten: 'Hij was nog heel speels'

ROSMALEN - Hij is de Nederlandse troef op het Eurovisiesongfestival. En de schrik van kritische journalisten. Maar ooit was Waylon een jong manneke met een gitaar, lang haar en torenhoge ambities. En dat manneke kent Hennie Korsten. Want het was zijn opnamestudio in Rosmalen waarin Young Waylon zijn eerste cd'tje opnam. "Hij wilde het onderste uit de kan."

Veel plekken in de studio herinneren nog aan de jonge Waylon. De fotogalerij natuurlijk. Daar hangen Trea Dobbs, Dana Winner en uiteraard Young Waylon. En naast hem hangt Ilse de Lange. Vrolijk naast elkaar. "Het kan toch", zegt Korsten met een lach. "Maar niet lang, zie je wel."

'Peert erop'

Bij de bar hangt een ingelijste foto van één van Waylons eerste cd's: 'Watching the way'. "Goed d'r op gepeerd, war!?", heeft Waylon er zelf met viltstift bij geschreven. "Da's Brabants hé", zegt Korsten. "Ik zeg altijd voordat we beginnen: 'jongen, peert erop'. Doe je best, snap je? Voor een jongen uit Apeldoorn is dat iets opvallend natuurlijk. Maar hier herkent iedereen dat."

Waylon was een jaar of 16 toen hij de studio van Korsten binnenstapte. "Hij was nog heel speels. En zijn stem was nog niet gebroken." De studio-eigenaar speelde zelf gitaar, zijn vrouw Lya de Haas zong mee in het achtergrondkoor.

Korsten stopt de cd 'Hard to be' in de cd-speler. "Het was nog echt pure country, nu is het meer country-rock geworden. Dat past heel goed bij hem. Hij zingt gewoon over zichzelf."

Diepgang

De schuif gaat open en door de studio klinkt Young Waylon. 'Don't be sad, 'cause where you go, there's got to be a better place. Where no one judges you wherever you go.' "Zijn oom was overleden, aan aids. Daar heeft hij dit liedje voor gemaakt. Zo jong als hij was. Er zit heel veel diepgang in de tekst. Een heel persoonlijk liedje."

Waylon geldt nu als een enfant terrible in de showbizz. Ook de jonge Waylon was niet altijd gemakkelijk. "Hij wilde dat iedere muzikant zijn uiterste best deed." En als dat niet gebeurde? "Dan kon je dat aan hem merken. Dan was hij even niet zo blij."

Boycot

Op het songfestival is Waylon al dagenlang in het nieuws vanwege zijn lastige omgang met kritische journalisten. Hij heeft zelfs besloten tot een boycot van sommige media. "Weet je wat het is, Waylon moet zijn eigen ding doen. Omdat hij weet wat hij kan en wat hij wil. En dat is wel gebleken. Want hij is ver gekomen. Maar als je iedereen wil pleasen en tegen iedereen ja en amen zegt, dan kom je niet zo ver."

Korsten en zijn vrouw Lya de Haas hadden goed contact met Waylon. Ze zongen zelfs op de bruiloft van hem en zijn eerste vrouw. Maar het is jaren geleden dat Korsten Waylon heeft gezien. En dat vindt hij best jammer. "Ik zou hem graag weer ontmoeten. Dan zou ik zeggen: 'jongen, ge hèt er goed opgepeerd!'"