Ties, Jip en Celine winnen 100 euro op de radio en beginnen tosti-imperium

GERWEN - Een caravan, tosti-ijzer en een klein startkapitaal. Meer hebben Jip (12), Ties, (11) en Celine (12) uit Gerwen niet nodig. Dat startkapitaal komt van Domien Verschuren van 3FM. De drie kinderen verdienden 100 euro met het radiospel 'Keihard cashen' en willen zo een heus tosti-imperium beginnen.

Een klein opgeknapt caravannetje staat achter in de tuin bij Ties, net buiten Gerwen. In het keukentje staat een tosti-ijzer en eigenlijk is dan er dan al sprake van een foodtruck. “Zo kunnen mensen genieten van onze tosti's. We vinden het leuk om ze te maken en we verdienen natuurlijk ook een beetje geld", vertelt Ties.

Het ondernemersbloed zit er wel in bij de drie. “Als ik iets wil, dan ga ik er meestal voor bij dit soort dingen”, zegt Ties. “Ik hoorde van het radiospel en ik wilde daar altijd wel aan meedoen. Nu had ik een goede reden en heb ik gewoon opgebeld.”





Een naam verzinnen voor het bedrijfje was heel makkelijk volgens Jip: “Ties kwam op het idee van de foodtruck. We noemen hem heel vaak TosTies. Omdat we tosti's maken heet het bedrijfje TosTies.”

De drie hebben het maar druk met de nieuwe foodtruck. “Dan hebben we iets te doen in plaats van met de iPad bezig te zijn. Als we samen zijn, hebben we altijd iets te doen”, vertelt Celine.





De 100 euro van Domien wordt straks goed besteed. “We gaan de caravan verder opknappen. Kijken of de accu het nog doet. En kijken of we een vergunning kunnen regelen", vertelt Ties.

Want alleen bij de achtertuin willen de drie ondernemers het niet laten. “We willen hem bijvoorbeeld bij het kanaal zetten en hier aan de weg. En als we een vergunning krijgen, willen we ook in het dorp gaan staan”, aldus Ties.