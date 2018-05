'Hennepmatras' ter waarde van 80.000 euro gevonden in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft in een bed in een huis in Bergen op Zoom hennep gevonden met een dagwaarde van 80.000 euro. De drugs waren verstopt onder een matras en besloegen de hele oppervlakte van dat bed.

In totaal werd er vijftien kilo hennep aangetroffen. Drie mensen waren in het huis aan de Eikstraat aanwezig toen de politie binnenviel.

Het drietal is opgepakt en wordt verhoord.