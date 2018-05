Pippa (3) krijgt K3-verrassingspakket na nachtmerrie, moeder is tevreden: 'Ik heb mijn punt gemaakt'

EINDHOVEN - Pippa (3) krijgt een verrassingspakket van K3 nadat ze afgelopen weekend was geschrokken van de 'Mottige Mot' in de show van de Belgische meidengroep in Eindhoven. Het meisje uit diezelfde stad kreeg 's nachts alleen maar nachtmerries van het monsterachtige karakter uit de voorstelling.

"Het belangrijkste vind ik dat ze gewoon gaan nadenken over hun shows. Het is echt te spannend voor die kindjes", vertelt Ilse Wasser, de moeder van Pippa. Ze schreef een brief naar organisator Studio 100. De show van K3 waar zij afgelopen weekend bij aanwezig was, is volgens haar veel te angstaanjagend voor kleine kindjes.

"Ik ging naar een show van K3. Dan verwacht je vrolijke muziek en dansjes. Dan verwacht je geen show met een monster. Er waren kindjes die direct begonnen te huilen toen ze hem voor het eerst zagen. En niet alleen kleintjes maar ook kinderen van vijf of zes jaar oud."

'Mottige Mot erg intimiderend'

Studio 100 liet in een reactie aan Ilse weten dat de 'Mottige Mot' inderdaad afschrikwekkend kan zijn. "Door zijn uitzicht en luide stem kon het personage voor sommige kindjes erg intimiderend over komen, waarvoor onze excuses", schrijft de medewerker van Studio 100.

Om ervoor te zorgen dat Pippa in de toekomst weer rustig kan slapen, stuurt het Belgische bedrijf haar een verrassingspakket van K3. Ilse had het liefste haar geld terug gekregen, maar met het verrassingspakket voor haar dochter is de zaak afgedaan.

Punt gemaakt, in toekomst anders

"Ik heb mijn punt duidelijk gemaakt. Ik snap dat ze het nu niet kunnen aanpassen in de huidige show, dat zit nu helemaal in de voorstelling verwerkt", vertelt Ilse.

"Als een hele show is voorbereid, kan een personage natuurlijk niet zomaar weg. Maar ik hoop wel dat ze er in de toekomst in andere voorstellingen iets mee gaan doen. Want dit was veel te eng."