Man rijdt zijn eigen vrouw aan met auto in speeltuin

HELMOND - Een vrouw is woensdagavond rond halfacht gewond geraakt bij een bijzonder ongeluk in de Markiesstraat in Helmond. Ze werd aangereden door haar eigen man.

De vrouw stond op dat moment in de speeltuin. De man had ruzie met andere mensen en zijn vrouw wilde het oplossen, maar kort daarna werd ze aangereden door haar man.

Niet bewust

Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk, maar een politiewoordvoerder laat weten dat de man niet bewust op zijn vrouw ingereden is. Hij is ook niet aangehouden.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze was bij kennis.