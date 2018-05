Honderden gehandicapten gaan van links naar rechts in Eindhoven: 'Mooiste moment van het jaar'

EINDHOVEN - Ruim 3500 mensen met een beperking en hun begeleiders braken woensdagavond het Beursgebouw in Eindhoven af. Grote namen als Django Wagner en Frans Duijts traden op tijdens een bijzonder feestje: Concerti Fetti. "Deze mensen kijken hier het gehele jaar naar uit."

"Mooie feestmuziek! Lekker feesten en lekker swingen", roept Fred Peeters (47) uit Boekel met zijn duimen omhoog. Hij heeft een verstandelijke beperking. Al zeker zestien jaar komt hij trouw naar het feest in Eindhoven. "Ik heb hier heel erg naar uitgekeken."

Minder prikkels

Bussen vol feestgangers kwamen al vroeg aan in het Beursgebouw. Vanaf de eerste minuut is het volle bak feest. "De blijdschap van deze mensen is zo groot. Dit is het mooiste moment van het jaar voor ze. Ik kan dit niet beschrijven", vertelt organisator John van Hout. "Hier kan iedereen zichzelf zijn of je nu in een bed ligt of in een rolstoel zit."



Voor sommige gehandicapten geeft een normaal evenement te veel prikkels. "Wij hebben daarom geen flitslichten. Ook hebben we zitplaatsen en proberen we alles zo vriendelijk mogelijk in te richten", vervolgt Van Hout.



'Jezelf zijn'

"Hier heb je meer ruimte. Ik kan hier echt gewoon mezelf zijn", vertelt Manon Adbilaahi (28) uit Duizel. "Ieder jaar zijn er leuke artiesten en wordt de sfeer beter."



Het feestje duurde ruim drie uur. Feestartiest De Snollebollekes was ziek en moest zijn optreden daarom annuleren. Toch grepen de overige artiesten even de kans om de zaal van links naar rechts te laten gaan. Verschillende fans hadden zich verkleed naar het typetje van de Brabantse cabaretier Rob Kemps.