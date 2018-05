Rico Verhoeven in auto-ongeluk met gloednieuwe auto: 'Vijf uur later heeft hij al schade'

EINDHOVEN - Rico Verhoeven uit Bergen op Zoom kon woensdag niet lang van zijn gloednieuwe auto genieten. Nadat hij in de ochtend zijn nieuwe Range Rover op Instagram liet zien, moest hij een paar uur later vertellen dat de auto al in de prak lag. "Dit is dus de auto die me geraakt heeft."

"Even serieus, hoe grappig is dit verhaal? Ik laat jullie mijn nieuwe auto zien en vijf uur later heeft hij al schade", vertelde Rico woensdag tegen zijn fans op z'n Instagram-account. De Brabantse bokser kan er in ieder geval nog om lachen.

De hele dag filmde hij z'n nieuwe auto maar slechts een paar uur later was hij met diezelfde nieuwe bolide betrokken bij een ongeluk.

'Sommige mensen kunnen niet rijden'

De bestuurder van een zwarte Suzuki met wie Rico in botsing kwam, zal ook wel zijn geschrokken toen hij woensdag opeens de wereldkampioen kickboksen tegenover zich zag staan.

Op het filmpje dat Rico maakte, was te zien dat ook de andere auto een flinke deuk aan de voorkant heeft. "Sommige mensen kunnen echt niet rijden."