Auto belandt in het water in Boxtel, dronken bestuurder aangehouden

BOXTEL - Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag in het water beland in Boxtel. De bestuurder schoot bij de T-splitsing van de Doctor Van Helvoortstraat met de Monseigneur Bekkersstraat rechtdoor.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over twee.

Dronken

De automobilist was niet gewond. Hij bleek wel dronken en is aangehouden.

Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald.