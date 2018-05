Dronken automobilist schept fietsster, rijdt door en schampt geparkeerde auto in Roosendaal

De automobilist had te diep in het glaasje gekeken. (Archieffoto)

ROOSENDAAL - Een 45-jarige automobilist is woensdagavond rond halfnegen aangehouden op de Doctor Schaepmanlaan in Roosendaal. De man had kort daarvoor op de Griendweg een 35-jarige fietsster aangereden. De vrouw is daarbij gevallen en raakte lichtgewond.

De bestuurder van de auto reed na de aanrijding door. Tijdens zijn vlucht schampte hij op de Philipslaan ook nog een geparkeerde auto.

Getuigen

Agenten konden de man, van wie de woonplaats niet bekend is, op basis van verklaringen van getuigen aanhouden.

Bij een blaastest bleek dat de man ruim vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken.