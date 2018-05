Auto rijdt over verhoging en verliest achterwielen in Breda

BREDA - Een auto is donderdagmorgen zijn achterwielen verloren in Breda. Dit gebeurde toen de auto over een verhoging reed in de bocht richting de Fellenoordstraat.

De achteras schoot onder de auto uit. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend.

De chauffeur wist zijn auto met moeite te parkeren op een invalidenparkeerplek. De bumper van de auto ligt aan de achterkant van de auto op straat. De as met de wielen staat naast de wagen.