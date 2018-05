Je hoeft je niet te vervelen tijdens Hemelvaartsdag: dit kun je zoal doen

EINDHOVEN - Op Hemelvaartsdag kun je natuurlijk naar de kerk, een attractiepark of dierentuin bezoeken, maar er zijn ook nog genoeg andere dingen te doen. Wat precies? Je leest het hieronder.

Breda Jazz Festival

Op Hemelvaartsdag begint het Jazz Festival in Breda dat duurt tot en met zondag. Vanaf één uur ’s middags kun je daar lekker swingen op allerlei verschillende stijlen jazz. Het festival gaat door tot ’s avonds laat. Voor een aantal binnenconcerten heb je tickets nodig.

Woerkums kampioenschap vis bakken

Ben jij een smulpaap? In het historische vesting- en vissersstadje Woudrichem wordt deze donderdag het twintigste Woerkums kampioenschap vis bakken georganiseerd. De deelnemers zijn gekleed in visserstenue en bakken de vis op nostalgische houtkacheltjes net zoals de vissers het vroeger deden. Er zijn er optredens van visserskoren.

Rommelmarkten

Menig dorp organiseert deze donderdag een rommelmarkt. Hier kun je lekker snuffelen tussen de tweedehands spulletjes en spotgoedkoop iets leuks kopen. Dit kan bijvoorbeeld in Herpen, Helmond, Tilburg. en Sint-Oedenrode.

Sportfestival

Ben je sportief aangelegd? In de Maaspoort in Den Bosch vindt het IAG-sportfestival plaats. Vanaf deze donderdag kun je hier tot en met zondag op allerlei manieren genieten van gymnastische sport. Er zijn internationale wedstrijden schermen, ritmische gymnastiek, turnen en trampolinespringen op het hoogste niveau, maar je kunt ook zelf in de ringen hangen, een workshop dansen volgen of genieten van bandjes en optredens op diverse podia.

Concours Hippique Eindhoven

Houd je van topsport én van paarden? Dan moet je naar Eindhoven. Daar is vindt tot en met zondag een springwedstrijd op hoog niveau plaats: CSI Eindhoven. Deze is gratis te bezoeken. Deze donderdag is extra de moeite waard, aangezien het Ladies Day is. Tijdens deze dag paraderen vrouwen hier met hun mooiste hoeden. Je kan ook zelf meedoen! Degene met de mooiste, origineelste en kleurrijkste hoed maakt kans op mooie prijzen.

Landskampioenschap hockey

Gesproken over topsport, ook in Den Bosch kom je deze Hemelvaartsdag op dit gebied aan je trekken. Daar beginnen de hockeysters van HC Den Bosch aan de finale van de play-offs om de landstitel. Om vier uur 's middags staat de formatie van Raoul Ehren tegenover Amsterdam. Zaterdag is de return in Noord-Holland en een eventuele derde wedstrijd wordt ook in Amsterdam afgewerkt. Als je de vrouwen - onder wie de afscheid nemende aanvalster Marlies Verbruggen - dus in Brabant in actie wil zien, moet je er deze donderdag bij zijn!

Wandelen

Wie houdt van de natuur, kan ook kiezen voor een wandel- of fietstocht. Bijvoorbeeld over de Stippelberg bij De Rips, door landgoed Tongelaar in Mill, bij de Maasheggen in Boxmeer of Huis ter Heide in De Moer, door het Land van Heusden en Altena, langs het Merkske onder Breda, door de Noordpolder bij Ossendrecht, de 'zeezuiper' bij Bergen op Zoom en over de Brabantse Wal.