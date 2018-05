Michael van Gerwen voelt zich 'fantastisch': 'Deze vorm behouden voor de komende weken'

ABERDEEN - Michael van Gerwen speelt donderdagavond in de laatste speelronde van de Premier League Darts tegen Gary Anderson. Van Gerwen is al lang en breed zeker van deelname aan de finaledag, Anderson moet drie legs winnen, ook dan is hij er volgende week bij in de O2 Arena in Londen.

Van Gerwen is zelfs al verzekerd van de eerste plek in de competitie. Hij is niet van plan om rustig aan te doen tegen de Schot. “Er komen belangrijke weken aan”, zegt ‘Mighty Mike’. “Ik voel me fantastisch en ik wil deze vorm behouden." Van Gerwen geeft aan dat hij ‘natuurlijk niet wil verliezen’. “Ik vecht voor elke leg en ik hou er niet van om iets als vanzelfsprekend aan te nemen."

Voor Anderson wordt het donderdagavond een thuiswedstrijd in ‘zijn’ Schotland. De Premier League is deze week neergestreken in Aberdeen, en daar kijkt de Schot naar uit. “Ik wil winnen in Schotland en ik hou ervan om hier thuis te komen. Het is altijd heel speciaal en ik heb een goede reputatie hier in Aberdeen.”

Onderling resultaat

Beide heren hebben in de laatste jaren vaak tegen elkaar gespeeld. Veel van die ontmoetingen werden gewonnen door Van Gerwen. Zo schakelde ‘Mighty Mike’ vorig jaar Anderson nog uit in de halve finale van de Premier League of Darts. Ook dit jaar is de kans groot dat ze elkaar opnieuw tegen komen in de halve finale van volgende week.

Moeilijke tegenstander

Van de laatste tien ontmoetingen won Van Gerwen maar liefst acht keer van Anderson. De Schot, nummer vier van de wereld op dit moment, weet dat het lastig is om van Van Gerwen te winnen. “Natuurlijk is Michael een moeilijke tegenstander. Maar ik moet er voor zorgen dat ik zonder drama de finaledag bereik.”

Van Gerwen en Anderson zijn al jaren directe concurrenten van elkaar. Op het PDC WK van 2015 versloeg Anderson Van Gerwen in de halve finale, en ook een paar maanden later was het de Schot die Van Gerwen in de finale van de Premier League of Darts wist te verslaan. Daarna was het de beurt aan ‘Mighty Mike’. Zo versloeg hij Anderson in de finale van de World Grand Prix en The Masters. Ook won hij het PDC WK in 2017 door Anderson in de finale te verslaan.

Bekijk hieronder de Premier League finale van 2015 en de finale van het WK in 2017 nog eens terug:

Premier League finale 2015: Anderson - Van Gerwen (11-7, legs)



PDC WK finale 2017: Van Gerwen - Anderson (7-3, sets)